Данилов: Мир вяло реагирует на опасность, которую несут российские террористы на ЗАЭС

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мир довольно вяло реагирует на возможные последствия ядерной аварии, к которым может привести пребывание российских войск на Запорожской АЭС и должен требовать, чтобы Россия вывела оттуда свои войска. Об этом он сказал в интервью изданию Голос Америки.

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"Это крупнейшая в Европе атомная электростанция. Мы не можем даже представить себе количество жертв, которое могут принести эти террористы, и не только на территории нашей страны. Но мир считает, что ничего страшного не происходит, и, как мне кажется, довольно вяло реагирует на эти вещи", – заявил Данилов.

По мнению Данилова, визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся слишком поздно, а его результаты не привели к пониманию, что происходит на объекте повышенной опасности, который "террористы держат в своих руках".

"Приехала инспекция МАГАТЭ, которая, по-моему, должна была бы там быть в тот же день, как ее захватили террористы, походили-посмотрели, не допустили прессу к тому действу, уехали. Остались там ее представители, но мы не понимаем, что там происходит", – отметил Данилов.

По его словам, Украина как страна, на территории которой расположена станция, несет полную ответственность за работу АЭС, но для этого нужно убрать оттуда "террористическую группировку".

Секретарь СНБО отметил, что ООН должна принять решение, согласно которому Россия должна покинуть украинский ядерный объект.

"Но у России есть право вето. То есть террористы имеют право вето на любое решение. Мы не знаем, как они будут реагировать. Потому что они не ценят жизнь людей", – добавил Данилов.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму.

19 августа украинский атомный регулятор внес изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 на Запорожской АЭС, где российские оккупанты разместили военную технику и боеприпасы. Генерация энергии на них запрещена, так как детонирование боеприпасов в машинном зале может повредить важные для безопасности элементы и системы.

6 сентября МАГАТЭ в своем отчете по итогам миссии на Запорожскую АЭС подтвердило, что Россия разместила технику и военных на территории станции.

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Наталія Фреїк

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