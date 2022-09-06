Нужна совместная миссия ООН и ЕС для Запорожской АЭС – Резников

Министр обороны Алексей Резников предложил создать для мониторинга ситуации на Запорожской АЭС совместную миссию ООН и Евросоюза. Об этом министр написал в Twitter.

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Резников сообщил, что во время переговоров с французским коллегой Себастьеном Лекорню обсудил с ним укрепление взаимодействия вооруженных сил двух стран и усиление ВСУ.

Он также написал, что "должна быть создана миссия ООН и ЕС для Запорожской АЭС".

Министры также сопоставили позиции перед планируемой пятой встречей в формате "Рамштайн".

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Сергій Бережний

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