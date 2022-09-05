Макрон выступил за вывод российских войск с территории Запорожской АЭС
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия должна вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции, так как это единственный способ обеспечить безопасность на ядерном объекте. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
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Во время телефонного разговора, который длился почти полтора часа, Макрон и Зеленский обсуждали в том числе ситуацию на Запорожской АЭС и визит миссии МАГАТЭ.
Макрон заявил о настоятельной необходимости обеспечения безопасности и сохранности ядерных установок, что, как он подчеркнул, возможно только путем вывода российских войск. Он также подтвердил свою решимость уважать суверенитет Украины над ЗАЭС.
Французский лидер также заявил о решимости противодействовать расколу мира перед лицом последствий войны и под влиянием манипулирования информацией со стороны России.
- 1 сентября миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- Утром 1 сентября армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии.
- Вечером 1 сентября глава МАГАТЭ уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются несколько участников миссии.
- 2 сентября Гросси на брифинге дал предварительную оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС и показал диаграмму.
- У Зеленского назвали визит МАГАТЭ на ЗАЭС "странным", а сам президент констатировал, что, к сожалению, делегация не озвучила призывов демилитаризовать АЭС.
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