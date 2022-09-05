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Макрон выступил за вывод российских войск с территории Запорожской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 20:33
Макрон выступил за вывод российских войск с территории Запорожской АЭС - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия должна вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции, так как это единственный способ обеспечить безопасность на ядерном объекте. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Во время телефонного разговора, который длился почти полтора часа, Макрон и Зеленский обсуждали в том числе ситуацию на Запорожской АЭС и визит миссии МАГАТЭ.

Макрон заявил о настоятельной необходимости обеспечения безопасности и сохранности ядерных установок, что, как он подчеркнул, возможно только путем вывода российских войск. Он также подтвердил свою решимость уважать суверенитет Украины над ЗАЭС.

Французский лидер также заявил о решимости противодействовать расколу мира перед лицом последствий войны и под влиянием манипулирования информацией со стороны России.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский эмманюэль макрон АЭС армия рф демилитаризация заэс Запорожская АЭС
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