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Зеленский: Плохо, что мы не услышали от МАГАТЭ призывов демилитаризовать Запорожскую АЭС видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 22:28
Владимир Зеленский (фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ не призвало к демилитаризации Запорожской атомной электростанции, хотя это было основным предметом договоренностей. Об этом он сказал в свежем видеообращении.

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По его словам, Украина сделала все, чтобы поездка миссии МАГАТЭ на захваченную россиянами Запорожскую АЭС состоялась, однако оккупанты пытаются превратить инспекцию на "бессмысленную экскурсию по станции". 

Он отметил, что во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве, они договорились о том, что миссию будут сопровождать украинские журналисты и представители международных СМИ. 

"К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", – сказал президент. 

Зеленский выразил надежду на объективные выводы миссии МАГАТЭ после визита на станцию и заявил, что главной задачей является ее полная демилитаризация. 

"Именно это – цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой пункт наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков", – резюмировал он.

Читайте также: Гросси: МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС и организует постоянное наблюдение – видео

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война МАГАТЭ Запорожская АЭС
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