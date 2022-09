Гросси: МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС и организует постоянное наблюдение – видео

Инспекционная миссия Международного агентства ООН по атомной энергетике останется на Запорожской АЭС и будет вести постоянное наблюдение. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

Гросси написал, что закончил свой "первый визит" на украинскую Запорожскую АЭС, и что "МАГАТЭ здесь, чтобы остаться и сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС".

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I