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Гросси: МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС и организует постоянное наблюдение – видео

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01.09.2022, 21:16
Гросси: МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС и организует постоянное наблюдение – видео - Фото
Рафаель Гросси (фото – скриншот из видео)

Инспекционная миссия Международного агентства ООН по атомной энергетике останется на Запорожской АЭС и будет вести постоянное наблюдение. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

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Гросси написал, что закончил свой "первый визит" на украинскую Запорожскую АЭС, и что "МАГАТЭ здесь, чтобы остаться и сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС".

В опубликованном видео Гросси подчеркивает, что в ходе первого визита миссия осмотрела только наиболее важные объекты ЗАЭС из тех, которые должна проверить, и что это было только "первое приближение" к тому, что инспекторы МАГАТЭ намерены сделать на станции.

"Здесь остается еще много работы, моя команда остается здесь, и мы будем регулярно делать отчеты о состоянии дел", – сказал глава МАГАТЭ.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются пять участников миссии. 

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Сергій Бережний
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МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность миссия МАГАТЭ
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