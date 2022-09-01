Гросси: МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС и организует постоянное наблюдение – видео

Инспекционная миссия Международного агентства ООН по атомной энергетике останется на Запорожской АЭС и будет вести постоянное наблюдение. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

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Гросси написал, что закончил свой "первый визит" на украинскую Запорожскую АЭС, и что "МАГАТЭ здесь, чтобы остаться и сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС".

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

В опубликованном видео Гросси подчеркивает, что в ходе первого визита миссия осмотрела только наиболее важные объекты ЗАЭС из тех, которые должна проверить, и что это было только "первое приближение" к тому, что инспекторы МАГАТЭ намерены сделать на станции.

"Здесь остается еще много работы, моя команда остается здесь, и мы будем регулярно делать отчеты о состоянии дел", – сказал глава МАГАТЭ.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются пять участников миссии.

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Утром 1 сентября армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.

Сотрудница ЗАЭС рассказала CNN о работе энергетиков в условиях российской оккупации.

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Сергій Бережний

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