Гросси уехал с Запорожской АЭС, на станции остаются пять экспертов МАГАТЭ – Энергоатом

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются пять участников миссии. Об этом сообщил Энергоатом в Telegram.

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Компания сообщает, что по состоянию на 18:00 генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул временно оккупированную Россией Запорожскую АЭС вместе с основной частью миссии.

На ЗАЭС остались пять экспертов МАГАТЭ, которые занимаются разгрузкой привезенного оборудования и продолжат работу на станции. Планируется, что они останутся на ЗАЭС до 3 сентября.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сегодня утром армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. Члены делегации МАГАТЭ не могли ехать из соображений безопасности, заявляли местные власти. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.

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Сергій Бережний

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