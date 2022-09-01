Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС – видео
01.09.2022, 14:29
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС (фото - МАГАТЭ)
Миссия МАГАТЭ прибыла во временно оккупированный Энергодар для проверки Запорожской атомной электростанции, где российские войска разместили свою технику и регулярно ведут обстрелы вблизи ядерного объекта. О прибытии миссии сообщает Энергоатом.
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Российские пропагандисты показали видео прибытия колонны:
Ожидается, что миссия МАГАТЭ в ходе визита сфокусируется на трех задачах:
- физическая защита;
- ядерная безопасность;
- гарантии нераспространения ядерных материалов.
СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.
- 30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Делегацию из 14 представителей возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Инспекция должна длиться четыре дня, по 3 сентября.
- Сегодня утром армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. Члены делегации МАГАТЭ не могли ехать из соображений безопасности, заявляли местные власти. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.
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