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Защитить Запорожскую АЭС. Миссия МАГАТЭ будет решать три задачи – МИД

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 19:37
Защитить Запорожскую АЭС. Миссия МАГАТЭ будет решать три задачи – МИД - Фото
ЗАЭС (Фото: Энергоатом)

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приедет в Киев уже 29 августа, она сфокусируется на решении трех задач для обеспечения безопасности временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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В состав миссии МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов, возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни", – написал Николенко.

По информации МИД, миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:

- физическая защита;

- ядерная безопасность;

- гарантии нераспространения ядерных материалов.

Николенко повторил позицию Украины: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцируют ядерный инцидент.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 
  • 25 августа Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".
  • 26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.  
  • 27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило состав миссии, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.

Читайте также: Кулеба: Ожидаем от МАГАТЭ констатации фактов о нарушениях ядерной безопасности на ЗАЭС

Наталия Медведева
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МАГАТЭ заэс
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