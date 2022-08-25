UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МАГАТЭ: Миссия на Запорожскую АЭС "неотвратима"

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 13:17
Глава МАГАТЭ: Миссия на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси и Эмманюэль Макрон (Фото - Twitter Rafael MarianoGrossi)

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "неизбежна", и поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за поддержку. Об этом написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гросси написал, что у него состоялась "своевременная и полезная встреча" с Макроном "перед приближающейся миссией МАГАТЭ на украинскую Запорожскую АЭС", и поблагодарил президента Франции за "постоянную поддержку и усилия, чтобы эта важная миссия стала реальностью".

Фото – скриншот из Twitter Rafael MarianoGrossi

Говоря о миссии, Гросси употребил слово "imminent", которое может означать полную определенность ожидаемого события.

18 августа глава МАГАТЭ заявил, что готов сам возглавить миссию на временно оккупированную Россией ЗАЭС.

Ранее сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что военная эскалация вокруг Запорожской АЭС "самоубийственна", и поддержал отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.

24 августа президент Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил, что Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС, а также что Украина предлагает передать станцию МАГАТЭ под "полный контроль". 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 

Читайте также: Оккупанты проболтались, что действительно держат военную технику на ЗАЭС – Лубинец

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Эмманюэль Макрон.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 