Глава МАГАТЭ: Миссия на Запорожскую АЭС "неотвратима"

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "неизбежна", и поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за поддержку. Об этом написал в Twitter.

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Гросси написал, что у него состоялась "своевременная и полезная встреча" с Макроном "перед приближающейся миссией МАГАТЭ на украинскую Запорожскую АЭС", и поблагодарил президента Франции за "постоянную поддержку и усилия, чтобы эта важная миссия стала реальностью".

Говоря о миссии, Гросси употребил слово "imminent", которое может означать полную определенность ожидаемого события.

18 августа глава МАГАТЭ заявил, что готов сам возглавить миссию на временно оккупированную Россией ЗАЭС.

Ранее сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что военная эскалация вокруг Запорожской АЭС "самоубийственна", и поддержал отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.

24 августа президент Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил, что Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС, а также что Украина предлагает передать станцию МАГАТЭ под "полный контроль".

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое оружие" Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает.

По данным ГУР, оккупанты готовятся отключать станцию, что может создать потенциально опасную ситуацию.

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Сергей Бережной

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