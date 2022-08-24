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Оккупанты проболтались, что действительно держат военную технику на ЗАЭС – Лубинец

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 22:29
Оккупанты проболтались, что действительно держат военную технику на ЗАЭС – Лубинец - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото - скриншот из видео)

Оккупанты открыли "уголовные дела" на сотрудников Запорожской АЭС, обвинив их в "разглашении перемещения военной техники" по территории станции. Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, в российских пропагандистских медиа появились сообщения о задержании оккупантами двух сотрудников Запорожской АЭС якобы за "сотрудничество с ВСУ", и что таких "нарушителей" с марта было 26.

"Задержанные обвиняются в том, что они передают информацию о передвижении и расположении российской военной техники по территории ЗАЭС. И это не шутка", – написал Лубинец.

Он подчеркивает, что военное и политическое руководство РФ не стесняется прямо говорить, что практикует ядерный терроризм и размещает военную технику на территории работающей АЭС.

Омбудсмен заявил, что никаких нарушений норм украинского законодательства или международного права работники АЭС не допускают. "Это украинская атомная станция, где работают украинские атомщики, которые свободны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности атомной станции", – написал он.

В то же время оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Лубинец подчеркивает, что "это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды, отвечающей за объект".

Омбудсмен призвал генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество "ускорить направление миссии на Запорожскую АЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции".

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму. Для этого им нужно остановить станцию и "погасить" весь юг Украины.

Сергей Бережной
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оккупанты. ядерный объект Дмитрий Лубинец заэс Запорожская АЭС
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