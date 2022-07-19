Оккупанты похитили троих сотрудников Запорожской АЭС – Энергоатом

Российские оккупанты 17 и 18 июля во временно оккупированном Энергодаре похитили троих сотрудников Запорожской АЭС. Об этом Энергоатом заявил в Telegram.

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Компания сообщает, что 17 июля российские оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды АЭС Игоря Квашнина, а 18 июля увезли в неизвестном направлении двух работников станции из числа руководящего персонала – заместителя начальника цеха дезактивации Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву.

Энергоатом сообщает, что местонахождение похищенных сотрудников станции неизвестно.

Энергоатом расценивает похищение сотрудников как попытку оккупантов саботировать работу Запорожской АЭС.

Ранее сегодня сообщалось, что захватившие Запорожскую АЭС россияне насильно отобрали у двух работников станции пропуска и зашли на "фонящую" эстакаду и в радиационную зону блока №2.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это крупнейшая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности, большинство блоков остановлены и стоят в резерве.

3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха ЗАЭС Андрей Гончарук.

5 июля директор МАГАТЭ Гросси заявил, что захват Россией ЗАЭС привел к тому, что угрозы для безопасности станции нарастают с каждым днем.

15 июля в Энергоатоме сообщили, что на территории ЗАЭС оккупанты ставят ракетные комплексы.

Сергей Бережной

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