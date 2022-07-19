Оккупанты без спецодежды вошли в "грязную" зону ЗАЭС. Что могли туда занести, неизвестно
18 июля захватившие Запорожскую АЭС в Энергодаре россияне насильно отобрали у двух работников станции пропуска и благодаря им зашли на "фонящую" эстакаду и в радиационную зону блока №2. Об этом сообщил Telegram-канал Энергоатом.
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По данным источника, россияне не соблюдали правила безопасности и нарушали установленные нормы и процедуры прохождения и пребывания в этой зоне: у них не было даже спецодежды.
Энергоатом пишет, что на одежде захватчики могли разнести радиоактивные частицы по станции и прилегающей территории.
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"Более того, никто не знает, что еще рашисты могли занести и оставить там: оружие, взрывчатку и тому подобное. Это уже прямая угроза ядерной безопасности", – добавили там.
Об очередном факте нарушения ядерной и радиационной безопасности оккупантами проинформируют МАГАТЭ.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это крупнейшая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности, большинство блоков остановлены и стоят в резерве.
- 3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха ЗАЭС Андрей Гончарук.
- 5 июля директор МАГАТЭ Гросси заявил, что захват Россией ЗАЭС привел к тому, что угрозы для безопасности станции нарастают с каждым днем.
- 15 июля в Энергоатоме сообщили, что на территории ЗАЭС оккупанты ставят ракетные комплексы.
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