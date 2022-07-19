Оккупанты без спецодежды вошли в "грязную" зону ЗАЭС. Что могли туда занести, неизвестно

18 июля захватившие Запорожскую АЭС в Энергодаре россияне насильно отобрали у двух работников станции пропуска и благодаря им зашли на "фонящую" эстакаду и в радиационную зону блока №2. Об этом сообщил Telegram-канал Энергоатом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным источника, россияне не соблюдали правила безопасности и нарушали установленные нормы и процедуры прохождения и пребывания в этой зоне: у них не было даже спецодежды.

Энергоатом пишет, что на одежде захватчики могли разнести радиоактивные частицы по станции и прилегающей территории.

Читайте также: Россияне сами обстреливают Энергодар, ВСУ ни причем, это провокация – мэр

"Более того, никто не знает, что еще рашисты могли занести и оставить там: оружие, взрывчатку и тому подобное. Это уже прямая угроза ядерной безопасности", – добавили там.

Об очередном факте нарушения ядерной и радиационной безопасности оккупантами проинформируют МАГАТЭ.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это крупнейшая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины на минимальной мощности, большинство блоков остановлены и стоят в резерве.

3 июля после избиения российскими оккупантами скончался водолаз гидроцеха ЗАЭС Андрей Гончарук.

5 июля директор МАГАТЭ Гросси заявил, что захват Россией ЗАЭС привел к тому, что угрозы для безопасности станции нарастают с каждым днем.

15 июля в Энергоатоме сообщили, что на территории ЗАЭС оккупанты ставят ракетные комплексы.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.