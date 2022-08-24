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Зеленский на Совбезе ООН: Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС

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24.08.2022, 18:38
Зеленский на Совбезе ООН: Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС - Фото
Выступление Владимира Зеленского на Совете Безопасности ООН (фото – скриншот из видеотрансляции)

Своими действиями на Запорожской атомной электростанции Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Она должна, безусловно, прекратить ядерный шантаж и полностью покинуть территорию ЗАЭС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.

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Российские военные превратили территорию крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в зону боевых действий, сказал Зеленский.

Президент призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взять ЗАЭС под "полный контроль" и сказал, что "Россия должна безоговорочно прекратить ядерный шантаж и полностью покинуть станцию".

Перед выступлением Зеленского представитель России предложил не давать ему слова и потребовал проведение голосования членов Совбеза по этому предложению. Все члены Совбеза ООН, кроме России, проголосовали за выступление Зеленского.    

Ранее заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс также заявлял, что Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы, используя Запорожскую атомную электростанцию как плацдарм для войны против Украины. 

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя на западную аудиторию ложь и пропаганду (пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой. Они пригрозили остановить АЭС.

Читайте также: Запорожская АЭС. Россияне обстреливают золоотвалы, чтобы поднять радиоактивную пыль  ГУР 

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский совет безопасности оон МАГАТЭ Запорожская АЭС
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