Зеленский на Совбезе ООН: Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС
Своими действиями на Запорожской атомной электростанции Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Она должна, безусловно, прекратить ядерный шантаж и полностью покинуть территорию ЗАЭС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
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Российские военные превратили территорию крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в зону боевых действий, сказал Зеленский.
Президент призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взять ЗАЭС под "полный контроль" и сказал, что "Россия должна безоговорочно прекратить ядерный шантаж и полностью покинуть станцию".
Перед выступлением Зеленского представитель России предложил не давать ему слова и потребовал проведение голосования членов Совбеза по этому предложению. Все члены Совбеза ООН, кроме России, проголосовали за выступление Зеленского.
Ранее заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс также заявлял, что Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы, используя Запорожскую атомную электростанцию как плацдарм для войны против Украины.
- 18 августа Россия ответила генсеку ООН отказом на предложение создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону.
- Законодатели в Великобритании и США заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян может стать основание для активизации 5 статьи устава НАТО.
- На утро 21 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
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