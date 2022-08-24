Зеленский на Совбезе ООН: Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС

Своими действиями на Запорожской атомной электростанции Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Она должна, безусловно, прекратить ядерный шантаж и полностью покинуть территорию ЗАЭС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.

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Российские военные превратили территорию крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в зону боевых действий, сказал Зеленский.

Президент призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взять ЗАЭС под "полный контроль" и сказал, что "Россия должна безоговорочно прекратить ядерный шантаж и полностью покинуть станцию".

Перед выступлением Зеленского представитель России предложил не давать ему слова и потребовал проведение голосования членов Совбеза по этому предложению. Все члены Совбеза ООН, кроме России, проголосовали за выступление Зеленского.

Ранее заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс также заявлял, что Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы, используя Запорожскую атомную электростанцию как плацдарм для войны против Украины.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты . 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали , обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя на западную аудиторию ложь и пропаганду ( пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой. Они пригрозили остановить АЭС.

18 августа Россия ответила генсеку ООН отказом на предложение создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону.

Законодатели в Великобритании и США заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян может стать основание для активизации 5 статьи устава НАТО.

На утро 21 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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Сергей Бережной

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