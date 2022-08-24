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Запорожская АЭС. Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы — США в ООН

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 09:51
Запорожская АЭС. Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы — США в ООН - Фото
Запорожская АЭС (Фото: пресс-служба станции)

Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы, используя Запорожскую атомную электростанцию как плацдарм для войны против Украины. Об этом заявил заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс, цитирует его BBC со ссылкой на Reuters.

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По его словам, Россия создала риск ядерной катастрофы вокруг Запорожской АЭС и только она может его рассеять.

Он отметил, что РФ должна прекратить полномасштабную войну против Украины и вывести свои войска, назвав это решением. 

"Учитывая срочность этой ситуации, Россия должна немедленно выполнить рекомендацию генсека ООН Гутерриша и установить демилитаризованную зону в районе станции", — сказал дипломат.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя на западную аудиторию ложь и пропаганду (пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой. Они пригрозили остановить АЭС.

Читайте также: Запорожская АЭС. Россияне обстреливают золоотвалы, чтобы поднять радиоактивную пыль — ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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Россия ООН США война Запорожская АЭС
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