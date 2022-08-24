Запорожская АЭС. Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы — США в ООН
Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы, используя Запорожскую атомную электростанцию как плацдарм для войны против Украины. Об этом заявил заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс, цитирует его BBC со ссылкой на Reuters.
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По его словам, Россия создала риск ядерной катастрофы вокруг Запорожской АЭС и только она может его рассеять.
Он отметил, что РФ должна прекратить полномасштабную войну против Украины и вывести свои войска, назвав это решением.
"Учитывая срочность этой ситуации, Россия должна немедленно выполнить рекомендацию генсека ООН Гутерриша и установить демилитаризованную зону в районе станции", — сказал дипломат.
- Россия неделю думала и 18 августа ответила генсеку ООН отказом насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС.
- Законодатели в Великобритании и США заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян – "5-я статья устава НАТО".
- По состоянию на утро 21 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
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