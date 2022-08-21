Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности – Энергоатом
По состоянию на утро 21 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом заявили в компании Энергоатом.
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В Энергоатоме подчеркнули, что периодические обстрелы Запорожской АЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
Энергоатом напомнил об обстрелах 5 августа, в результате чего сработала аварийная защита, и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Также при обстреле серьезно повреждена азотно-кислородная станция, есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высокой является и пожарная опасность.
Обстрелы россиян 6 августа привели к повреждению трех датчиков радиационного мониторинга, а вчера, 20 августа, в результате обстрелов была повреждена эстакада.
"Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", – сказано в сообщении.
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