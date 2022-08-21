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Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 14:07
Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности – Энергоатом - Фото
Спутниковый снимок территории Запорожской АЭС 19 августа 2022 года (Фото - Twitter Maxar Technologies)

По состоянию на утро 21 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом заявили в компании Энергоатом.

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В Энергоатоме подчеркнули, что периодические обстрелы Запорожской АЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Энергоатом напомнил об обстрелах 5 августа, в результате чего сработала аварийная защита, и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Также при обстреле серьезно повреждена азотно-кислородная станция, есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высокой является и пожарная опасность.

Обстрелы россиян 6 августа привели к повреждению трех датчиков радиационного мониторинга, а вчера, 20 августа, в результате обстрелов была повреждена эстакада.

"Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", – сказано в сообщении.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя на западную аудиторию ложь и пропаганду (пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой. Они пригрозили заглушить АЭС.
  • Россия неделю думала и 18 августа ответила генсеку ООН отказом насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС.
  • Законодатели в Великобритании и США заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян – "5-я статья устава НАТО".

Читайте также: Ядерный шантаж. Зачем России ЗАЭС и как она использует ее против Украины

Оксана Житнюк
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ядерная угроза радиация АЭС Энергодар заэс Запорожская АЭС
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