Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности – Энергоатом

По состоянию на утро 21 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом заявили в компании Энергоатом.

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В Энергоатоме подчеркнули, что периодические обстрелы Запорожской АЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Энергоатом напомнил об обстрелах 5 августа, в результате чего сработала аварийная защита, и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Также при обстреле серьезно повреждена азотно-кислородная станция, есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высокой является и пожарная опасность.

Обстрелы россиян 6 августа привели к повреждению трех датчиков радиационного мониторинга, а вчера, 20 августа, в результате обстрелов была повреждена эстакада.

"Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", – сказано в сообщении.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты . 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали , обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя на западную аудиторию ложь и пропаганду ( пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой. Они пригрозили заглушить АЭС.

Россия неделю думала и 18 августа ответила генсеку ООН отказом насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС.

Законодатели в Великобритании и США заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян – "5-я статья устава НАТО".

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Оксана Житнюк

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