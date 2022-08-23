Запорожская АЭС. Россияне обстреливают золоотвалы, чтобы поднять радиоактивную пыль — ГУР

Российские оккупанты обстреливают золоотвалы на Запорожской атомной электростанции, чтобы поднять облако радиоактивной пыли. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что россияне используют новый метод создания пропагандистской картинки на Запорожской АЭС для манипуляции общественным мнением и влияния на мировое сообщество.

Отмечается, что минометные обстрелы пригородов Энергодара с недавних пор направлены на золоотвалы станции. Места концентрации золы имеют высокую концентрацию ядовитых веществ и уровень радиации, который в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образовывается пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

Обстрелы золоотвалов приводят к образованию радиационных облаков пыли, которые ветер разносит по окраинам Энергодара. Мониторинг радиационного фона вокруг станции показывает повышение уровня радиации.

Россияне же, в свою очередь, пытаются обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты . 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали , обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя на западную аудиторию ложь и пропаганду ( пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой. Они пригрозили заглушить АЭС.

Россия неделю думала и 18 августа ответила генсеку ООН отказом насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС.

Законодатели в Великобритании и США заговорили, что возможная авария на АЭС из-за россиян – "5-я статья устава НАТО".

По состоянию на утро 21 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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Дмитрий Гриниченко

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