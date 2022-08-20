ГУР: Оккупанты продлили "выходные" украинскому персоналу ЗАЭС. Готовятся отключать станцию

Представители оккупационного руководства Запорожской атомной станции продлили "краткосрочные выходные" украинскому персоналу, включая оперативных дежурных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию вернули часть представителей Росатома. Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск, множество оружия и боеприпасов, добавляют в ГУР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания – так называемый "вывод в ноль". В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания.

Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что похоже и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте, заявляют в ГУР.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.