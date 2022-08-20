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ГУР: Оккупанты продлили "выходные" украинскому персоналу ЗАЭС. Готовятся отключать станцию

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 22:34
ГУР: Оккупанты продлили
Фото: Энергоатом/Facebook

Представители оккупационного руководства Запорожской атомной станции продлили "краткосрочные выходные" украинскому персоналу, включая оперативных дежурных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.  

Продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию вернули часть представителей Росатома. Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск, множество оружия и боеприпасов, добавляют в ГУР. 

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Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания – так называемый "вывод в ноль". В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания.  

Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что похоже и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте, заявляют в ГУР. 

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Роман Брыль
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Росатом гур заэс Ядерный терроризм
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