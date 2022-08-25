Гутерриш: ООН поддерживает миссию МАГАТЭ из Киева на Запорожскую АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что любая военная эскалация вокруг Запорожской АЭС "самоубийственна", и поддержал отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.

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"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может стать самоубийственной. Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ из Киева на станцию", – написал Гутерриш.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ предлагало направить миссию на ЗАЭС через временно оккупированный Крым, и Украина это предложение отвергла.

24 августа президент Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил, что Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС, а также что Украина предлагает передать станцию МАГАТЭ под "полный контроль".

18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое оружие" Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает.

По данным ГУР, оккупанты готовятся отключать станцию, что может создать потенциально опасную ситуацию.

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Сергей Бережной

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