Гутерриш: ООН поддерживает миссию МАГАТЭ из Киева на Запорожскую АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что любая военная эскалация вокруг Запорожской АЭС "самоубийственна", и поддержал отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.
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"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может стать самоубийственной. Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ из Киева на станцию", – написал Гутерриш.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ предлагало направить миссию на ЗАЭС через временно оккупированный Крым, и Украина это предложение отвергла.
24 августа президент Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил, что Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС, а также что Украина предлагает передать станцию МАГАТЭ под "полный контроль".
- 18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое оружие" Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает.
- По данным ГУР, оккупанты готовятся отключать станцию, что может создать потенциально опасную ситуацию.
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