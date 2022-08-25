UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гутерриш: ООН поддерживает миссию МАГАТЭ из Киева на Запорожскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 12:27
Гутерриш: ООН поддерживает миссию МАГАТЭ из Киева на Запорожскую АЭС - Фото
Антониу Гутерриш (Фото - EPA)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в Twitter, что любая военная эскалация вокруг Запорожской АЭС "самоубийственна", и поддержал отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может стать самоубийственной. Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ из Киева на станцию", – написал Гутерриш.

Фото – скриншот из Twitter António Guterres

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ предлагало направить миссию на ЗАЭС через временно оккупированный Крым, и Украина это предложение отвергла. 

24 августа президент Владимир Зеленский на Совбезе ООН заявил, что Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью уйти с ЗАЭС, а также что Украина предлагает передать станцию МАГАТЭ под "полный контроль". 

Читайте также: Оккупанты проболтались, что действительно держат военную технику на ЗАЭС – Лубинец

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антониу Гутерриш ООН МАГАТЭ Запорожская АЭС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 