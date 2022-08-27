МАГАТЭ утвердило состав миссии на Запорожскую АЭС. В ней нет экспертов из США и Британии

МАГАТЭ утвердило группу экспертов, которые, как ожидается прибудут на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой список членов миссии, имеющийся в распоряжении редакции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Группу возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, страны, которые Россия считает "недружественными", не представлены в группе.

МАГАТЭ отказалось комментировать изданию подробности планируемой миссии на ЗАЭС.

В агентстве подтвердили, что "ведут активные консультации по поводу неизбежного посещения Запорожской АЭС".

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".

26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.