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МАГАТЭ утвердило состав миссии на Запорожскую АЭС. В ней нет экспертов из США и Британии

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 22:10
МАГАТЭ утвердило состав миссии на Запорожскую АЭС. В ней нет экспертов из США и Британии - Фото
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (фото: EPA/Chrisian Bruna)

МАГАТЭ утвердило группу экспертов, которые, как ожидается прибудут на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой список членов миссии, имеющийся в распоряжении редакции.    

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Группу возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, страны, которые Россия считает "недружественными", не представлены в группе. 

МАГАТЭ отказалось комментировать изданию подробности планируемой миссии на ЗАЭС.

В агентстве подтвердили, что "ведут активные консультации по поводу неизбежного посещения Запорожской АЭС". 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна"
  • 26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.  

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Роман Брыль
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МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси недружественные страны Ядерный терроризм
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