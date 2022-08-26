Миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели – WSJ

Миссия МАГАТЭ "почти наверняка" прибудет на Запорожскую АЭС уже в самом начале следующей недели, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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Хотя план поездки еще уточняется, группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии готова экстренно выехать на временно оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию и "почти наверняка" сможет приехать туда уже в начале следующей недели, сообщили источники издания.

Группу экспертов возглавит директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. Миссия прибудет на станцию через территорию Украины и проведет на ЗАЭС как минимум одну ночь.

МАГАТЭ намерена отправить на станцию запасные части, приборы радиационного контроля и другое критически важное для нормального функционирования станции оборудование.

По данным WSJ, поездка стала возможной после того, как МАГАТЭ якобы "удалось смягчить" сопротивление России визиту экспертов на ЗАЭС.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое", Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает.

25 августа Россия отключила захваченную Запорожскую АЭС, перебив последнюю высоковольтную линию, которая связывала станцию с энергосетью Украины. 26 августа ЗАЭС удалось вернуть в сеть и запустить один из энергоблоков.

25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".

Сергей Бережной

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