Миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели – WSJ
Миссия МАГАТЭ "почти наверняка" прибудет на Запорожскую АЭС уже в самом начале следующей недели, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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Хотя план поездки еще уточняется, группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии готова экстренно выехать на временно оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию и "почти наверняка" сможет приехать туда уже в начале следующей недели, сообщили источники издания.
Группу экспертов возглавит директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. Миссия прибудет на станцию через территорию Украины и проведет на ЗАЭС как минимум одну ночь.
МАГАТЭ намерена отправить на станцию запасные части, приборы радиационного контроля и другое критически важное для нормального функционирования станции оборудование.
По данным WSJ, поездка стала возможной после того, как МАГАТЭ якобы "удалось смягчить" сопротивление России визиту экспертов на ЗАЭС.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
- 18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое", Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает.
- 25 августа Россия отключила захваченную Запорожскую АЭС, перебив последнюю высоковольтную линию, которая связывала станцию с энергосетью Украины. 26 августа ЗАЭС удалось вернуть в сеть и запустить один из энергоблоков.
- 25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".
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