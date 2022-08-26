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Миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 20:03
Миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели – WSJ - Фото
Рафаэль Гросси (фото – Twitter Rafael MarianoGrossi)

Миссия МАГАТЭ "почти наверняка" прибудет на Запорожскую АЭС уже в самом начале следующей недели, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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Хотя план поездки еще уточняется, группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии готова экстренно выехать на временно оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию и "почти наверняка" сможет приехать туда уже в начале следующей недели, сообщили источники издания.

Группу экспертов возглавит директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. Миссия прибудет на станцию через территорию Украины и проведет на ЗАЭС как минимум одну ночь.

МАГАТЭ намерена отправить на станцию запасные части, приборы радиационного контроля и другое критически важное для нормального функционирования станции оборудование.

По данным WSJ, поездка стала возможной после того, как МАГАТЭ якобы "удалось смягчить" сопротивление России визиту экспертов на ЗАЭС. 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 18 августа Минобороны РФ заявило, что "оружие, тем более тяжелое", Россия на АЭС не размещает. 24 августа разведка Великобритании опубликовала спутниковое фото, которое это заявление опровергает. 
  • 25 августа Россия отключила захваченную Запорожскую АЭС, перебив последнюю высоковольтную линию, которая связывала станцию с энергосетью Украины. 26 августа ЗАЭС удалось вернуть в сеть и запустить один из энергоблоков. 
Сергей Бережной
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МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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