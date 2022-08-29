Кулеба: Ожидаем от МАГАТЭ констатации фактов о нарушениях ядерной безопасности на ЗАЭС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от миссии МАГАТЭ четкой констатации фактов о нарушениях со стороны России протоколов по ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Об этом сообщил Кулеба на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Кулеба отметил, что эта миссия будет самой сложной в истории МАГАТЭ, учитывая ведение активных боевых действий cо стороны российской армии и попыток Кремля узаконить свое присутствие на ЗАЭС.

"Мы ожидаем от МАГАТЭ четкой констатации фактов о нарушения всех протоколов ядерной безопасности на Запорожской АЭС", – заявил Кулеба.

Министр также подчеркнул, что весь мир должен объединится с требованием, чтобы российские военные покинули территорию Запорожской АЭС.

"Россия пытается узаконить свое присутствие на Запорожской АЭС, но этот идет вразрез с энергетической безопасностью в Европе, если Россия останеться там. Россия должна уйти", – добавил Кулеба.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".

26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.

27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.

29 августа Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ уже едут на Запорожскую АЭС и прибудут туда на этой недели.

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Наталия Фреик

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