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Кулеба: Ожидаем от МАГАТЭ констатации фактов о нарушениях ядерной безопасности на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 13:15
Кулеба: Ожидаем от МАГАТЭ констатации фактов о нарушениях ядерной безопасности на ЗАЭС - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от миссии МАГАТЭ четкой констатации фактов о нарушениях со стороны России протоколов  по ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Об этом сообщил Кулеба на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и министром иностранных дел Швеции Анн Линде. 

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Кулеба отметил, что эта миссия будет самой сложной в истории МАГАТЭ, учитывая ведение активных боевых действий cо стороны российской армии и попыток Кремля узаконить свое присутствие на ЗАЭС.

"Мы ожидаем от МАГАТЭ четкой констатации фактов о нарушения всех протоколов ядерной безопасности на Запорожской АЭС", – заявил Кулеба.

Министр также подчеркнул, что весь мир должен объединится с требованием, чтобы российские военные покинули территорию Запорожской АЭС.

"Россия пытается узаконить свое присутствие на Запорожской АЭС, но этот идет вразрез с энергетической безопасностью в Европе, если Россия останеться там. Россия должна уйти", – добавил Кулеба. 

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 
  • 25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".
  • 26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.  
  • 27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.
  • 29 августа Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ уже едут на Запорожскую АЭС и прибудут туда на этой недели.

Читайте также: Россия пытается препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Прибегает к стратегии Ирана – ISW 

Наталия Фреик
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война МАГАТЭ дмитрий кулеба Запорожская АЭС ядерная безопасность
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