Россия пытается препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Прибегает к стратегии Ирана – ISW

Россия намерена препятствовать работе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Страна-агрессор начала использовать стратегию, аналогичную тактике Ирана, используя манипуляции о "справедливости" экспертов миссии. Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).

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На прошлой неделе МАГАТЭ утвердило группу экспертов миссии для инспекции ситуации на Запорожской АЭС. Ее возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В нем нет экспертов из США и Британии.

В Институте изучения войны указывают, что Россия добилась их исключения, назвав их "несправедливо предвзятыми".

"Манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран уже давно использует для сокрытия своих препятствий инспекциям МАГАТЭ", – отмечают в ISW.

Аналитики института также добавили, что, по данным украинских официальных источников, россияне пытают сотрудников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ о нарушениях безопасности на станции.

Российские оккупационные власти ограничивают присутствие украинских сотрудников на станции и собирают подписи жителей Энергодара с требованием прекратить обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных, чтобы предъявить их инспекторам МАГАТЭ, пишут в ISW.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

25 августа глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".

26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.

27 августа NYT сообщил, что МАГАТЭ утвердило группу экспертов, в которую войдут гендиректор МАГАТЭ и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В ней нет экспертов из США и Британии.

29 августа Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ уже едут на Запорожскую АЭС и прибудут туда на этой недели.

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Наталия Фреик

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