Россия не желает признавать ответственность за радиационную угрозу на ЗАЭС – Госдеп США

Россия не желает признавать ответственность за создание радиационной угрозы на Запорожской АЭС, поэтому заблокировала принятие итогового документа международной конференции по ядерной безопасности. Об этом сказано в специальном заявлении Государственного департамента США.

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Госдепартамент отмечает, что одна только Российская Федерация решила заблокировать консенсус по итоговому документу Десятой Конференции относительно рассмотрения действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В заявлении сказано, что причиной такого решения России стало желание Кремля "заблокировать формулировки, которые просто признавали серьезную радиационную опасность на Запорожской АЭС в Украине".

"То, что РФ не принимает такие формулировки даже при наличии подавляющего международного консенсуса, подчеркивает необходимость того, чтобы США и другие страны продолжали призывать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над АЭС Украине", – заявляет Госдепартамент.

США подчеркивают, что ДНЯО остается краеугольным камнем режима ядерного нераспространения, ядерного разоружения и мирного использования ядерной энергии.

Госдепартамент заявляет, что деструктивные политические действия России "отражаются прежде всего на самой России", так как "остальные государства-участники ДНЯО признают роль Договора как важнейшей опоры международного порядка, основанного на правилах".

27 августа Россия отказалась подписать итоговый документ конференции по ДНЯО, потому что в нем содержалась критика оккупации ею Запорожской АЭС.

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий во время выступления на конференции заявил, что Россия нарушила все три основных принципа ДНЯО – она обратила вспять процесс ядерного разоружения, отвергла принцип ядерного нераспространения (развертывание ядерного оружия в оккупированном Крыму) и исключительно мирного использования атомной энергии (захвата ядерных объектов Украины).

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия своим нападением на Украину посылает "ужасный сигнал" странам, задумывающимся о ядерном оружии.

Сергей Бережной

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