Россия заблокировала документ ядерной конференции в Нью-Йорке, обидевшись на критику

Россия отказалась подписать итоговый документ обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, потому что в нем содержалась критика оккупации Запорожской АЭС, пишет Немецкая волна.

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Причиной отказа от подписания документа стали возражения к тексту содержания документа со стороны представителя российской делегации, заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игоря Вишневецкого.

По данным dpa, он заявил, что Россия не одобряет содержание пяти разделов проекта итогового соглашения. С таким заявлением выступил и другой представитель российской делегации, указав, что остальные страны используют конференцию "для сведения счетов с Россией" из-за развязанной войны против Украины.

Проект, который хотела принять конференция, содержал призыв к России вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Учитывая это, конференция, проходившая с 1 по 26 августа, завершилась лишь подписанием процедурной части документа. Она устанавливает только сроки проведения следующей конференции ДНЯО – пройдет в 2026 году – и порядок подготовки к ней.

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий во время выступления на конференции заявил, что Россия нарушила все три основных принципа ДНЯО – она обратила вспять процесс ядерного разоружения, отвергла принцип ядерного нераспространения (развертывание ядерного оружия в оккупированном Крыму) и исключительно мирного использования атомной энергии (захвата) ядерных объектов Украины).

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия своим нападением на Украину посылает "ужасный сигнал" странам, задумывающимся о ядерном оружии.

Андрей Водяный

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