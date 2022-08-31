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МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС несколько дней, хотя оккупанты давали только один – Гросси

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 13:08
МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС несколько дней, хотя оккупанты давали только один – Гросси - Фото
Рафаэль Гросси (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси рассчитывает, что миссия МАГАТЭ будет работать на Запорожской АЭС "несколько дней", хотя ставленники оккупантов требовали, чтобы инспекция уложилась в один день. Об этом Гросси сказал журналисту Reuters.

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Перед отъездом миссии из Киева Гросси сказал журналистам, что эксперты МАГАТЭ "наконец отправляются в путь после шести месяцев напряженных усилий".

Он также сообщил, что миссия планирует провести на ЗАЭС "несколько дней", хотя ставленники российских оккупантов озвучивали однодневный срок пребывания инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

"У нас там очень важная задача – оценить реальную ситуацию, помочь стабилизировать положение, насколько это возможно. Мы отправляемся в зону боевых действий, поэтому нам нужны были расширенные гарантии безопасности – не только от России, но и от Украины. И нам удалось это обеспечить", – сказал Гросси.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории возле площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 
  • 29 августа МИД перечислил три задачи, которые стоят перед миссией МАГАТЭ: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.
     
  • 30 августа Михаил Подоляк сообщил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.

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оккупанты МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность
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