UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гросси поехал: Миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 07:25
Гросси поехал: Миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС - Фото
Гросси фото Гросси твитер

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС, сообщает Deutsche Welle

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Группа инспекторов МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси автомобильной колонной рано утром 31 августа выехала из Киева к временно оккупированной россиянами атомной станции. 

Гросси сообщил агентству dpa, что миссия проведет на ЗАЭС "несколько дней".

Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев 30 августа.  

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 
  • 29 августа МИД перечислил три задачи, которые стоят перед миссией МАГАТЭ: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.
     
  • 30 августа Михаил Подоляк сообщил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.

Читайте также: Разбор | Под дулами танков. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: остановит ли это ядерный шантаж Путина

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность миссия МАГАТЭ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 