Гросси поехал: Миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС, сообщает Deutsche Welle.

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Группа инспекторов МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси автомобильной колонной рано утром 31 августа выехала из Киева к временно оккупированной россиянами атомной станции.

Гросси сообщил агентству dpa, что миссия проведет на ЗАЭС "несколько дней".

Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев 30 августа.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

29 августа МИД перечислил три задачи, которые стоят перед миссией МАГАТЭ: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.



30 августа Михаил Подоляк сообщил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.

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Сергей Бережной

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