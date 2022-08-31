Гросси поехал: Миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС
31.08.2022, 07:25
Гросси фото Гросси твитер
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС, сообщает Deutsche Welle.
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Группа инспекторов МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси автомобильной колонной рано утром 31 августа выехала из Киева к временно оккупированной россиянами атомной станции.
Гросси сообщил агентству dpa, что миссия проведет на ЗАЭС "несколько дней".
Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев 30 августа.
СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.
- 29 августа МИД перечислил три задачи, которые стоят перед миссией МАГАТЭ: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.
- 30 августа Михаил Подоляк сообщил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.
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