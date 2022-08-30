Россия обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна ехать на ЗАЭС – Подоляк

Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Россия обстреливает маршруты миссии МАГАТЭ, чтобы взамен "предложить" проход через временно оккупированные Крым или территории Донбасса, считает советник главы ОП.

"Позиция Украины неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал", – написал он.

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СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Президент Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

В Киев прибыла делегация МАГАТЭ во главе с гендиром Агентства Рафаэлем Гросси.

Миссия должна отправиться на ЗАЭС, перед ней стоит три задачи.

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Марк Сировой

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