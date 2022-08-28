Российские оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу, они должны убраться оттуда – Кулеба

Российские оккупанты должны покинуть территорию Запорожской атомной электростанции, которую превратили в военную базу и тем самым поставили под угрозу всю Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Кулеба подчеркнул, что Украина десятилетиями обеспечивала ядерную безопасность, а россияне превратили ЗАЭС в военную базу.

"На протяжении десятилетий ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины, особенно с учетом нашего трагического прошлого. Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны убраться со станции — им там делать нечего!" – написал глава МИД.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

25 августа глава МАГАТЭ сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".

26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.

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Наталия Медведева

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