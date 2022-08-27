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ЗАЭС. Есть риск распыления радиоактивных веществ, оккупанты давят на персонал – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 14:33
ЗАЭС. Есть риск распыления радиоактивных веществ, оккупанты давят на персонал – Энергоатом - Фото
Запорожская АЭС (фото - Запорожская атомная электростанция, Facebook)

На Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, российские оккупанты усилили давление на персонал. Об этом сообщает Энергоатом.

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Два энергоблока после остановки 26 августа были снова присоединены к сети и вырабатывают электроэнергию для потребностей Украины, сейчас замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Однако из-за присутствия на АЭС российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы АЭС, говорят в Энергоатоме.

"В результате периодических обстрелов повреждения получила инфраструктура станции, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Украинский персонал прилагает все усилия для ликвидации последствий обстрелов, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, отмечают в АТ.

При этом сообщается, что россияне "готовятся" к приезду миссии МАГАТЭ и усилили давление на персонал, чтобы сотрудники не рассказали миссии о преступлениях оккупантов и использовании ими АЭС как военной базы.

  • Днем 25 августа захваченная Россией Запорожская АЭС отключилась от сети в результате отключения последней целой высоковольтной линии.

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Марк Сировой
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