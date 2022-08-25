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ЗАЭС была в шаге от радиационной катастрофы, спасли автоматика и персонал – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 22:41
Владимир Зеленский (скриншот видео)
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25 августа на временно оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции могла случиться радиационная катастрофа. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что ЗАЭС остановилась впервые за историю своей работы: сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как российскими обстрелами была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

"Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы.

Президент рассказал, что из-за остановки ЗАЭС на юге Украины наблюдается гуманитарная катастрофа – произошло отключение электричества, воды, канализации.

"Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийный сценарий. Но это зависит не только от нашего государства", – сказал Зеленский.

Он заявил, что необходимо такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти из территории Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Потому что каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы", – заявил президент.

  • 25 августа энергоблоки №5 и №6 Запорожской АЭС отключились от сети в результате отключения последней целой высоковольтной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Читайте также: Глава МАГАТЭ: Миссия на Запорожскую АЭС "неотвратима"

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский заэс
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