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Реакция Госдепа на остановку Запорожской АЭС: Россия создает кризис в Европе

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 07:59
Реакция Госдепа на остановку Запорожской АЭС: Россия создает кризис в Европе - Фото
Запорожская АЭС (фото - Запорізька атомна електростанція, Facebook)

Россия использует захваченную Запорожскую АЭС для своей стратегии по созданию энергетического кризиса в Европе, попытки отключить станцию от украинской энергосистемы – неприемлемы. Об этом заявил на брифинге первый заместитель спикера бюро Госдепа по международным связям с общественностью Ведант Патель, комментируя отключение энергоблоков на ЗАЭС.

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США внимательно следят за сообщениями об остановке реакторов на АЭС, при этом Украина сообщила, что все системы защиты и безопасности работают нормально, признаков повышения или аномального уровня радиации нет, сказал Патель.

Ситуация на ЗАЭС – результат опасного военного присутствия РФ на станции и нежелания вернуть ее под контроль Украины, говорит чиновник. По его словам, российские обстрелы и захват АЭС – часть стратегии РФ по созданию энергетического кризиса в Европе.

"Ни одна страна не должна превращать АЭС в зону активных боевых действий, мы выступаем против любых российских усилий по отводу энергии с АЭС или использованию станции в военных целях", – сказал он.

Патель подчеркнул: ЗАЭС и ее электроэнергия по праву принадлежат Украине, любые попытки отключить станцию от украинской энергосистемы и перенаправить ее на оккупированные территории – неприемлемы.

  • Днем 25 августа захваченная Россией Запорожская АЭС отключилась от сети в результате отключения последней целой высоковольтной линии.
  • Вечером ЗАЭС возобновила соединение с последней высоковольтной линией, но все шесть энергоблоков по-прежнему отключены от сети.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

Смотрите также: Вблизи оккупированной Запорожской АЭС горит лес, есть фото со спутника – Схемы

Марк Сировой
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