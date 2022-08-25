Запорожская АЭС возобновила соединения с сетью, но энергоблоки еще отключены – МАГАТЭ
Захваченная оккупантами Запорожская АЭС возобновила соединение с последней оставшейся в рабочем состоянии высоковольтной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская", но все шесть энергоблоков отключены от сети. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Украина сообщила МАГАТЭ, что ЗАЭС минимум дважды теряла соединение с ЛЭП в течение дня, но сейчас она снова работает", – говорится в сообщении.
При этом, несмотря на возобновление соединение с линии энергоснабжения, все шесть энергоблоков остались отключенными от сети.
МАГАТЭ также отмечает, что ЗАЭС остается подключенной к линии 330 кВ от Запорожской ТЭС, которая может обеспечить резервное электроснабжение. Также на Запорожской АЭС имеются дизель-генераторы, на случай отключение от внешнего электроснабжение, сообщили в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил, что планирует лично возглавить миссию МАГАТЭ на заводе в ближайшие несколько дней, поскольку организация "больше не может позволить себе терять время".
- В начале августа глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Россия начала реализацию программы по переподключению Запорожской АЭС в Крым.
- Чтобы переподключить станцию, оккупантам нужно полностью ее "потушить" вместе с югом Украины – Херсонской и Запорожской областями. После этого Россия начнет подключать области от подстанции в Джанкое.
- 25 августа Россия отключила от сети захваченную Запорожскую АЭС в результате отключения последней целой высоковольтной линии.
Читайте также: Гутерриш: ООН поддерживает миссию МАГАТЭ из Киева на Запорожскую АЭС
Комментарии