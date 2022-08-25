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Запорожская АЭС возобновила соединения с сетью, но энергоблоки еще отключены – МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 22:33
Запорожская АЭС возобновила соединения с сетью, но энергоблоки еще отключены – МАГАТЭ - Фото
Запорожская АЭС (фото: пресс-служба Энергоатома)

Захваченная оккупантами Запорожская АЭС возобновила соединение с последней оставшейся в рабочем состоянии высоковольтной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская", но все шесть энергоблоков отключены от сети. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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"Украина сообщила МАГАТЭ, что ЗАЭС минимум дважды теряла соединение с ЛЭП в течение дня, но сейчас она снова работает", – говорится в сообщении.

При этом, несмотря на возобновление соединение с линии энергоснабжения, все шесть энергоблоков остались отключенными от сети. 

МАГАТЭ также отмечает, что ЗАЭС остается подключенной к линии 330 кВ от Запорожской ТЭС, которая может обеспечить резервное электроснабжение. Также на Запорожской АЭС имеются дизель-генераторы, на случай отключение от внешнего электроснабжение, сообщили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил, что планирует лично возглавить миссию МАГАТЭ на заводе в ближайшие несколько дней, поскольку организация "больше не может позволить себе терять время".

  • В начале августа глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Россия начала реализацию программы по переподключению Запорожской АЭС в Крым.
  • Чтобы переподключить станцию, оккупантам нужно полностью ее "потушить" вместе с югом Украины – Херсонской и Запорожской областями. После этого Россия начнет подключать области от подстанции в Джанкое.
  • 25 августа Россия отключила от сети захваченную Запорожскую АЭС в результате отключения последней целой высоковольтной линии.

Читайте также: Гутерриш: ООН поддерживает миссию МАГАТЭ из Киева на Запорожскую АЭС

Наталия Фреик
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война МАГАТЭ отключение Запорожская АЭС
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