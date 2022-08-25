Вблизи оккупированной Запорожской АЭС горит лес, есть фото со спутника – Схемы

Вблизи оккупированной Запорожской атомной электростанции горит лес. Это видно на спутниковых фото, которые есть в распоряжении программы "Схемы".

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На снимках Planet Labs 24 августа можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от ЗАЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС.

"Из-за пожара на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенного рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская", – сообщил оператор АЭС.

В комментарии Схемам мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что пожары возле Запорожской АЭС до сих пор продолжаются.есть.

"Военные минометные обстрелы и пожароопасный период. Вполне возможно, что наложение этих факторов, и то, что оккупанты пытали пожарных…. Три отряда пожарных функционируют, но обстрелов много и много возгораний, они не справляются", – рассказал Орлов.

Днем 25 августа захваченная Россией Запорожская АЭС отключилась от сети в результате отключения последней целой высоковольтной линии.

Вечером ЗАЭС возобновила соединение с последней оставшейся в рабочем состоянии высоковольтной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская", но все шесть энергоблоков по-прежнему отключены от сети.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от радиационной катастрофы.

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Наталия Медведева

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