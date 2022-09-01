UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне обстреливают Энергодар и маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 08:32
Россияне обстреливают Энергодар и маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - Фото
Российский обстрел Энергодара, 1 сентября (фото - Дмитро Орлов, Telegram)

Армия России обстреливает оккупированный Энергодар и маршрут пути миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть на Запорожскую АЭС. Об этом сообщают мэр Энергодара в экзиле Дмитрий Орлов и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 05:00 утра не прекращаются минометные обстрелы Энергодара, слышны автоматные очереди, есть попадания в гражданские объекты и пострадавшие, сообщил Орлов. Оккупанты также бьют снарядами, а над городом летают вертолеты.

По его словам, оккупанты, которые сами же обстреливают Энергодар, сообщили о погибших. Поступает информация о попадании в дома на улице Центральной, Воинов-Интеранционалистов, Курчатова и частные дома в пригороде.

Россияне также ведут артобстрел заранее согласованного маршрута миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС, пишет Старух. По его словам, миссия не может продолжить движение по соображениям безопасности.

Старух требует от РФ прекратить провокации и дать доступ миссии МАГАТЭ к АЭС.

Читайте также: Под дулами танков. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: остановит ли это ядерный шантаж Путина

Читайте также: МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС несколько дней, хотя оккупанты давали только один – Гросси

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел АЭС МАГАТЭ армия рф миссия Энергодар заэс войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 