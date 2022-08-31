Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 1 сентября – ГУР

Эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны прибыть на Запорожскую АЭС 1 сентября, несмотря на попытки оккупантов блокировать миссию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным разведки, миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС 1 сентября, чтобы оценки ситуации на станции и установить там постоянное представительство.

Разведка сообщает, что сейчас согласуется маршрут обхода станции, чтобы эксперты МАГАТЭ посетили объекты ЗАЭС, которые пострадали в результате обстрелов российских военных.

ГУР отмечает, что в настоящее время оккупационная администрация Энергодара и оккупанты на ЗАЭС препятствуют прибытию представителей МАГАТЭ на станцию.

"В частности, не прекращаются провокативные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ", – отмечают в ГУР.

По данным разведки, сотрудники ЗАЭС подвергаются репрессиям со стороны оккупантов.

"Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны", – сообщают в ГУР.

Сотрудники станции, которые согласились на сотрудничество с оккупантами, вместе с подготовленной массовкой должны создать у экспертов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.

"Сейчас с ними работают российские технологи по отработке сценария и созданию необходимой для кремля "картинки"", – отмечают в разведке.

В ГУР напомнили, что миссия МАГАТЭ должна выяснить все обстоятельства, которые привели к возникновению опасной ситуации на станции и создать постоянное представительство организации на ЗАЭС.

"Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищен транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты", – сообщили в ГУР.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории возле площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

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Наталия Фреик

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