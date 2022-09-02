"Мы что-то увидели, но мы не совсем понимаем, что" – Подоляк о визите МАГАТЭ на АЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал визит миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС "странным" и усомнился в том, что данная организация понимает, что происходит на этой территории, и чем опасно пребывание там российских войск. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

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Комментарий Подоляка прозвучал до сегодняшнего брифинга главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Подоляк подчеркнул, что для выводов о визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС нужно дождаться окончательного отчета миссии, но при этом сказал: "Я, правда, не понимаю, что в этом отчете будет. Мягко говоря, странный визит – два часа. Рядом с Гросси был этот человек в синем – какой-то советник Росатома с очень-очень криминальной биографией, Ренат Карчаа".

Советник главы ОП заявил, что члены делегации МАГАТЭ вместо того, чтобы пойти в машинный зал и посмотреть, что происходит с реакторами, ходили по территории АЭС, где им показывали, "что там целое или не целое – здание одно, другое и третье".

По мнению Подоляка, пока что "нет никаких намеков" на то, что МАГАТЭ действительно понимает, что происходит на ЗАЭС, "кто есть кто там", и почему ситуация опасна с точки зрения агрессивного поведения российских военных.

"Мне кажется, если бы не месяц этого давления международного сообщества, то МАГАТЭ вообще туда не приехало бы, потому что все эти международные институции ведут себя, как мы говорим, "странно". Они приходят, скромно и осторожно стоят в стороне и после этого делают какие-то обтекаемые заявления – мы что-то увидели, но мы не совсем понимаем, что, но будем считать, что все будет там нормально. Зачем нам тогда эти международные посреднические миссии и какая польза от них?" – сказал Подоляк.

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Оксана Житнюк

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