Глава МАГАТЭ дал предварительную оценку ситуации на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства ООН по атомной энергетике Рафаэль Гросси на брифинге для медиа дал предварительную оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.

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Гросси сказал, что наибольшее беспокойство вызывает физическая целостность объектов АЭС, поскольку инспекторы миссии МАГАТЭ "своими глазами видели" пробоины и другие повреждения, которые являются, очевидно, результатом военных действий.

Глава МАГАТЭ показал и прокомментировал диаграмму с оценкой экспертами агентства по семи аспектам безопасности ЗАЭС. Оценка безопасности по цветовой гамме: зеленый – высокая безопасность, желтый – есть умеренные проблемы с безопасностью, красный – существует серьезная угроза.

1. Физическая целостность. Эксперты видели пробоины, целостность объекта была нарушена несколько раз.

2. Полная функциональность систем. Большая часть работает и находится в рабочем состоянии, но были нарушения вроде разрыва кабелей и повреждений отдельных блоков.

3. Безопасность команды станции. МАГАТЭ констатирует, что найден "способ сосуществования" между коллективом станции и российскими оккупантами, который обеспечивает достаточный уровень безопасности. При этом невозможно игнорировать то, что ситуация оккупации станции не является нормальной.

4. Внешнее энергообеспечение. Два энергоблока станции сейчас работают. Когда станция отключалась от энергосистемы, работали дизельные генераторы. Это обеспечило минимальный уровень безопасности системы.

5. Логистическое обслуживание объекта. Из-за оккупации разорваны цепочки поставок, но команде пока удалось решить проблему в оперативном режиме.

6. Радиационный фон. Системы контроля работают, но угроза сохраняется.

7. Отношения с регулятором. В значительной степени станция остается под контролем регулятора.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

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Сергій Бережний

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