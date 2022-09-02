Глава МАГАТЭ дал предварительную оценку ситуации на Запорожской АЭС
Глава Международного агентства ООН по атомной энергетике Рафаэль Гросси на брифинге для медиа дал предварительную оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.
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Гросси сказал, что наибольшее беспокойство вызывает физическая целостность объектов АЭС, поскольку инспекторы миссии МАГАТЭ "своими глазами видели" пробоины и другие повреждения, которые являются, очевидно, результатом военных действий.
Глава МАГАТЭ показал и прокомментировал диаграмму с оценкой экспертами агентства по семи аспектам безопасности ЗАЭС. Оценка безопасности по цветовой гамме: зеленый – высокая безопасность, желтый – есть умеренные проблемы с безопасностью, красный – существует серьезная угроза.
1. Физическая целостность. Эксперты видели пробоины, целостность объекта была нарушена несколько раз.
2. Полная функциональность систем. Большая часть работает и находится в рабочем состоянии, но были нарушения вроде разрыва кабелей и повреждений отдельных блоков.
3. Безопасность команды станции. МАГАТЭ констатирует, что найден "способ сосуществования" между коллективом станции и российскими оккупантами, который обеспечивает достаточный уровень безопасности. При этом невозможно игнорировать то, что ситуация оккупации станции не является нормальной.
4. Внешнее энергообеспечение. Два энергоблока станции сейчас работают. Когда станция отключалась от энергосистемы, работали дизельные генераторы. Это обеспечило минимальный уровень безопасности системы.
5. Логистическое обслуживание объекта. Из-за оккупации разорваны цепочки поставок, но команде пока удалось решить проблему в оперативном режиме.
6. Радиационный фон. Системы контроля работают, но угроза сохраняется.
7. Отношения с регулятором. В значительной степени станция остается под контролем регулятора.
- 30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- Утром 1 сентября армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.
- Вечером 1 сентября глава МАГАТЭ уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются несколько участников миссии.
- Сотрудница ЗАЭС рассказала CNN о работе энергетиков в условиях российской оккупации.
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