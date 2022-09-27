Зеленский на Совбезе ООН: Есть только один путь, чтобы остановить РФ – ее полная изоляция
Есть только один путь, чтобы остановить Россию – полная ее изоляция, исключение из Совбеза ООН, новые и жесткие глобальные санкции. Об этом в своем видеовыступлении на заседании Совбеза заявил президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он призвал ООН действовать уже сейчас, потому что "это только вопрос времени, когда она (Россия. – Ред.) разрушит и этот последний международный институт".
Зеленский назвал пять примеров нарушения Россией международного права и Устава ООН.
Первое – Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской атомной станции и прекращению любых враждебных действий против любых атомных объектов Украины.
Второе – ядерный шантаж, который использует РФ. Это, по словам президента, доказывает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием.
Третье – объявление в России мобилизации. Причем, по словам Зеленского, Россия сознательно фокусирует мобилизацию на коренных народах территорий, которые она контролирует. "Это откровенно геноцидная политика!" – отметил он.
Четвертый пункт – проведение под дулами автоматов "референдумов" на оккупированной территории Украины.
Пятое – аннексия захваченных территорий. Наиболее грубое нарушение Устава ООН, отметил Зеленский.
"Есть только один путь, чтобы все это остановить. Первое – полная изоляция России в ответ на все то, что она делает. Не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир за шаг от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами", – сказал президент.
Он подчеркнул, что Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Также нужны новые и жесткие глобальные санкции против РФ. Украина должна получить всю необходимую оборонную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл. Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности.
"Признание Россией этих псевдореферендумов как нормальных, реализация "крымского сценария" и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить. Аннексия – это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества", – подчеркнул Зеленский.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
- По данным британской разведки, Путин может объявить о присоединении к России оккупированных территорий Украины во время обращения к парламенту 30 сентября.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдореферендумы России нелегитимны и нарушают международное право – НАТО
Комментарии