Украина победит Россию, но это будет не конец – украинский посол в ООН

Вооруженные Силы Украины победят оккупационные войска РФ на украинской территории, но Россия продолжит попытки уничтожить Украину или навредить ей, потому что российское общество пока не собирается решать свои проблемы, которые привели к войне. Так считает постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, о чем он и сказал на канале CBS News.

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"У меня никогда не было сомнений, что Украина победит Россию на поле боя на украинской территории… но это не будет концом, потому что, чтобы предотвратить повторение [войны], нам нужно иметь дело с корнем проблем", – предостерег он.

При этом посол Украины в ООН уточнил, что имеет в виду: "К сожалению, российским гражданам решать, каким они видят будущее своей страны".

"Почему я говорю "к сожалению"? Потому что я действительно не вижу в российском обществе воли для решения вопросов будущего собственной нации", – отметил Кислица.

Ранее, наслушавшись российской лжи в ООН, Кислица предположил, что российский посол Небезня, возможно, пал жертвой какой-то болезни, вызывающей галлюцинации, и предложил отвезти его (и всю делегацию РФ) в ближайший госпиталь на обследование.

Он призвал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной – и цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня".

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Євген Пилипенко

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