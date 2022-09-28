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Украина победит Россию, но это будет не конец – украинский посол в ООН

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 09:39
Украина победит Россию, но это будет не конец – украинский посол в ООН - Фото
Сергей Кислица (скриншот)

Вооруженные Силы Украины победят оккупационные войска РФ на украинской территории, но Россия продолжит попытки уничтожить Украину или навредить ей, потому что российское общество пока не собирается решать свои проблемы, которые привели к войне. Так считает постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, о чем он и сказал на канале CBS News.

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"У меня никогда не было сомнений, что Украина победит Россию на поле боя на украинской территории… но это не будет концом, потому что, чтобы предотвратить повторение [войны], нам нужно иметь дело с корнем проблем", – предостерег он.

При этом посол Украины в ООН уточнил, что имеет в виду: "К сожалению, российским гражданам решать, каким они видят будущее своей страны".

"Почему я говорю "к сожалению"? Потому что я действительно не вижу в российском обществе воли для решения вопросов будущего собственной нации", – отметил Кислица.

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Євген Пилипенко
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