В РФ новый приступ пропаганды: хотят "десатанизацию" Украины. Данилов нашел экзорцистов

Страна-оккупант Россия вышла на новый уровень антиукраинской пропаганды: там "нашли" в Украине "сотни сект" и призвали к ее "десатанизации". Как выразился в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, упомянутой процедуре пора подвергнуть руководство РФ.

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Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что Украина "превратилась в тоталитарную гиперсекту" под "сетевыми манипуляциями и психотехнологиями" власти президента Владимира Зеленского. Более того, нагнетал он, сами власти (вероятно, нечаянно, что можно понять со слов россиянина) "первыми превратились в воинствующих фанатиков".

В итоге, уверял Павлов, украинцы "отказались от православных ценностей" и счет "сект" в Украине "идет на сотни".

Он также сослался на так называемого главу Чечни Рамзана Кадырова, который регулярно пишет в соцсети угрозы в адрес Украины и недавно заявил, что надо добиваться ее "полной дешайтанизации".

Данилов назвал российский Совбез с его 13 членами "той самой чертовой дюжиной" и поинтересовался – "и кому здесь нужна десатанизация?"

"Но у нас есть отличные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!", – пообещал секретарь СНБО.

Євген Пилипенко

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