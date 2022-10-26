В РФ новый приступ пропаганды: хотят "десатанизацию" Украины. Данилов нашел экзорцистов
Страна-оккупант Россия вышла на новый уровень антиукраинской пропаганды: там "нашли" в Украине "сотни сект" и призвали к ее "десатанизации". Как выразился в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, упомянутой процедуре пора подвергнуть руководство РФ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что Украина "превратилась в тоталитарную гиперсекту" под "сетевыми манипуляциями и психотехнологиями" власти президента Владимира Зеленского. Более того, нагнетал он, сами власти (вероятно, нечаянно, что можно понять со слов россиянина) "первыми превратились в воинствующих фанатиков".
В итоге, уверял Павлов, украинцы "отказались от православных ценностей" и счет "сект" в Украине "идет на сотни".
Он также сослался на так называемого главу Чечни Рамзана Кадырова, который регулярно пишет в соцсети угрозы в адрес Украины и недавно заявил, что надо добиваться ее "полной дешайтанизации".
Данилов назвал российский Совбез с его 13 членами "той самой чертовой дюжиной" и поинтересовался – "и кому здесь нужна десатанизация?"
"Но у нас есть отличные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!", – пообещал секретарь СНБО.
- 25 октября Данилов ответил сторонникам "территориальных сделок" с РФ – "пусть отдают свои земли Путину".
- Ранее он сравнил российского диктатора Путина с Гитлером в бункере в марте 1945-го, отметив, что "несколько месяцев будет тяжко".
Комментарии