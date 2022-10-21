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Данилов сравнил Путина с Гитлером в бункере в марте 1945-го: Несколько месяцев будет тяжко

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 15:33
Данилов сравнил Путина с Гитлером в бункере в марте 1945-го: Несколько месяцев будет тяжко - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Украину ждет сложный период в ближайшие несколько месяцев, пока руководство РФ предпринимает шаги отчаяния, схожие с действиями Адольфа Гитлера в марте 1945 года. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Данилов сказал, что Украина анализирует все шаги, которые сейчас предпринимает российский диктатор Владимир Путинминирование Каховской ГЭС, объявление "военного положения" на временно оккупированных территориях, подписание указов, "связывающих кровью" россиян и прочее.

"Могу сказать: да, будет тяжко. Надо пройти этот сложный период, который будет продолжаться где-то месяц-полтора-два, когда сумасшествие в голове этого Гитлера современности поселилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто надо этот период выдержать", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что в РФ сейчас усиливается террор против россиян, что порождает протестные настроения. Украина прогнозировала эти процессы, но на ноябрь, отметил Данилов.

"Шаги, которые они предпринимают, говорят о том, что у них ноль уверенности в победе, это шаги отчаяния. Хочу напомнить, как Гитлер в бункере в 1945-м давал какие-то приказы [войскам] – идти туда, идти сюда. Это что-то начинает напоминать. Это еще не май, но это точно март 1945 года", – считает Данилов.

  • Аналитики ISW считают, что "военное положение" Путина — это "юридический театр", чтобы создать основу для будущей мобилизации и внутренних ограничений. 
  • В Британии считают, что Путин "загнан в угол". В Белом доме не удивлены "военным положением" Путина и назвали это "отчаянной тактикой".

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Оксана Житнюк
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