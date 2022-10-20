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В Британии заявили, что Путин "загнан в угол". Упомянули ядерное оружие и сдерживание РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 12:23
В Британии заявили, что Путин
Тобиас Эллвуд (Фото: EPA)

Глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что диктатор Владимир Путин "загнан в угол", а также упомянул опасность применения ядерного оружия. Об этом он сказал в эфире канала Sky News.

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По его словам, война России против Украине может быть "очень ухабистой", когда Путин "прижат спиной к стене". Он отметил, что Украина "сделала невероятное". 

"Кто бы мог подумать еще полгода назад, что они будут оттеснять третью по величине армию в мире? Но теперь, когда Путин в углу, призывая к введению военного положения в тех районах, где он провел фиктивные "референдумы", мы должны задать очень трудные вопросы, которых, возможно, мы избегали в течение последних 77 лет: что нам делать, если государство использует ядерное оружие? И я не уверен, что мы уже полностью в этом мышлении", — сказал Эллвуд.

Политик заявил, что Британия не может полагаться на НАТО, так как Турция и Венгрия якобы не согласятся с консенсусным подходом, а поэтому потребуется "коалиция желающих противостоять России".

"Во-первых, чтобы обеспечить сдерживающий фактор, чтобы предотвратить это (использованию ядерного оружия. — Ред.) в первую очередь. И, во-вторых, какова была бы наша реакция, чтобы убедиться, что если этот прецедент будет нарушен, мы накажем эту реакцию, что мы ответим обязательно правильным способом?", — резюмировал он.

Читайте также: Уоллес "срочно" съездил в США. Глава МИД Британии: Нужен быстрый ответ на атаки по Украине 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин британия ядерное оружие Тобиас Эллвуд
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