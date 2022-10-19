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Британия: Мы четки с Путиным о последствиях ядерного удара. Наша позиция твердая

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 18:52
Британия: Мы четки с Путиным о последствиях ядерного удара. Наша позиция твердая - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Правительство Великобритании четко доносить российскому диктатору Владимиру Путину последствия применения ядерного оружия. Лондон занимает твердую позицию, заявил представитель правительства Британии, которого цитирует The Guardian.

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"Мы очень четко говорим Путину, что применение ядерного оружия приведет к серьезным последствиям", – сказал он.

Представитель правительства Британии сказал, что воздержался бы от спекуляций на эту тему. Однако он добавил: "Я думаю, что общественность должна быть уверена в том, что мы занимаем твердую позицию в этой области".

Он также отметил, что сейчас стоит сосредоточить внимание на бессмысленных и варварских нападениях на гражданских лиц в Украине, которые Россия делает изо дня в день.

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Марко Сировой
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Великобритания владимир путин ядерное оружие ядерный удар
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