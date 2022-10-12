На применение Россией ядерного оружия последует "физический ответ" – источник в НАТО

Если Россия решится нанести ядерный удар, это принципиально изменит характер военных действий и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, со стороны НАТО. Об этом заявил Reuters высокопоставленный представитель НАТО.

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По словам чиновника, любое применение Москвой ядерного оружия повлечет для России "беспрецедентные последствия".

Такое действие, как сказал источник агентству, "почти наверняка вызовет физический ответ со стороны многих союзников Украины – и, возможно, со стороны всего НАТО в целом".

Чиновник также сказал, что Кремль использует ядерные угрозы главным образом для того, чтобы удержать НАТО и другие страны от прямого вступления в войну на стороне Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net назвал постоянные новости о ядерном оружии России в западных медиа информационной операцией РФ для склонения Украины к переговорам на невыгодных условиях.

12 октября президент США Джо Байден сказал, что не верит в применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план на случай подобного сценария.

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Сергій Бережний

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