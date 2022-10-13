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Боррель: Если Путин атакует Украину ядерным оружием, его армия будет уничтожена

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 17:42
Боррель: Если Путин атакует Украину ядерным оружием, его армия будет уничтожена - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Использование российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины будет иметь настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена. Об этом сегодня во время церемонии открытия Дипломатической академии ЕС в Брюгге заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщается на сайте Евросоюза.

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"А еще есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну он не может позволить себе блефовать. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО, тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину вызовет ответ, не ядерный ответ, а такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена, и Путину не придется блефовать", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что "это серьезный момент в истории, и мы должны показать наше единство, нашу силу и нашу решимость".

  • В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
  • Президент США Джо Байден заявил, что не верит в применение российским диктатором ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план на случай подобного сценария.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что Путин применит ядерное оружие, если будет "хорошо знать", что для него не будет последствий.

Читайте также: Ядерное оружие России. США и союзники усилили разведку после угроз Путина — Politico

Вадим Ребрина
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ядерная угроза ЕС владимир путин Жозеп Боррель
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