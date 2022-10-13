Боррель: Если Путин атакует Украину ядерным оружием, его армия будет уничтожена

Использование российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины будет иметь настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена. Об этом сегодня во время церемонии открытия Дипломатической академии ЕС в Брюгге заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщается на сайте Евросоюза.

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"А еще есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну он не может позволить себе блефовать. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО, тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину вызовет ответ, не ядерный ответ, а такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена, и Путину не придется блефовать", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что "это серьезный момент в истории, и мы должны показать наше единство, нашу силу и нашу решимость".

В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в применение российским диктатором ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план на случай подобного сценария.

Президент Владимир Зеленский считает, что Путин применит ядерное оружие, если будет "хорошо знать", что для него не будет последствий.

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Вадим Ребрина

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