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Уоллес "срочно" съездил в США. Глава МИД Британии: Нужен быстрый ответ на атаки по Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 11:48
Уоллес
Ллойд Остин, Марк Милли и Бен Уоллес (Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/Twitter)

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли объяснил "срочный" визит главы Минобороны Бена Уоллеса в США атаками РФ на гражданских в Украине. Об этом он сообщил в эфире Sky News, цитирует его Guardian.

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На фоне поездки Уоллеса в Вашингтон появились слухи о том, что визит связан с якобы опасениями США по поводу возможного применения Россией ядерного оружия и поставок оружия оккупантам со стороны Ирана.

Клеверли заявил, что подобные визиты являются "нормальными и регулярными".

"Конечно, есть срочность, потому что мирные жители становятся мишенью по-новому, и поэтому мы должны реагировать на это. И наш ответ должен быть сделан в темпе, и есть разговоры, которые, откровенно говоря, вы не хотите вести по телефону", — сказал министр.

Глава Пентагона Ллойд Остин после переговоров с Уоллесом сообщил, что на встрече обсуждались усилия по поддержке Украины в сфере безопасности, а также "важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности" в свете продолжающегося нападения России на Украину.

На фото со встречи, опубликованном Остином, можно увидеть, что на переговорах также присутствовал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Ранее британское издание Evening Standart сообщило, что Уоллес отменил выступление перед комитетом по обороне британского парламента и вылетел в США для участия во встречах в Пентагоне и Белом доме. По данным журналистов, британский министр поехал в США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине, в том числе угрозу ядерной атаки.

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Дмитро Гриниченко
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Украина США война британия Бен Уоллес Ллойд Остин джеймс клеверли
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