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Уоллес экстренно вылетел в США обсудить безопасность Украины – Standard

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 15:55
Уоллес экстренно вылетел в США обсудить безопасность Украины – Standard - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Бен Уоллес экстренно вылетел в США из-за проблем с безопасностью Украины. Об этом сообщает Standard.

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Как отмечается, 18 октября Уоллес отменил выступление перед комитетом по обороне британского парламента и вылетел в США для участия во встречах в Пентагоне и Белом доме.

По данным Standard, британский министр поехал в США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине, в том числе угрозу ядерной атаки.

Министр вооруженных сил и ветеранов Британии Джеймс Хиппи сказал, что Уоллес встречается со своим американским коллегой для "диалогов, которые на самом деле невероятны, но мы находимся в то время, когда такие диалоги необходимы".

Источник в оборонном ведомстве сказал Standard: "Министр обороны находится в Вашингтоне, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину. Он посетит своего коллегу в Пентагоне и высокопоставленных лиц в Белом доме".

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Наталія Медведєва
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война ракетный удар ядерная война Бен Уоллес
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