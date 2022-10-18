Уоллес экстренно вылетел в США обсудить безопасность Украины – Standard
Министр обороны Бен Уоллес экстренно вылетел в США из-за проблем с безопасностью Украины. Об этом сообщает Standard.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, 18 октября Уоллес отменил выступление перед комитетом по обороне британского парламента и вылетел в США для участия во встречах в Пентагоне и Белом доме.
По данным Standard, британский министр поехал в США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине, в том числе угрозу ядерной атаки.
Министр вооруженных сил и ветеранов Британии Джеймс Хиппи сказал, что Уоллес встречается со своим американским коллегой для "диалогов, которые на самом деле невероятны, но мы находимся в то время, когда такие диалоги необходимы".
Источник в оборонном ведомстве сказал Standard: "Министр обороны находится в Вашингтоне, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину. Он посетит своего коллегу в Пентагоне и высокопоставленных лиц в Белом доме".
- 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. В результате ракетного удара по Деснянскому району Киева, на Троещине есть перебои со светом, а также проблемы с водой на левом берегу.
- 18 октября в Житомире раздались взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.
Читайте также: Зеленский: Россия разрушила 30% электростанций Украины. Переговоров с Путиным не будет
Комментарии