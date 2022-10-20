Путин объявил "военное положение" для мобилизации и внутренних ограничений в России — ISW

Российский диктатор Владимир Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины для проведения мобилизации и усиления внутренних ограничений в РФ. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики считают, что "военное положение" Путина — это "юридический театр", чтобы создать основу для будущей мобилизации и внутренних ограничений.

Отмечается, что диктатор не объявлял военное положение в регионах России, а вместо этого поручил создать правовую базу, которая необходима для проведения мобилизации в РФ.

В указе Путина о "военном положении" не прописаны немедленные дальнейшие действия в условиях нового режима, но предоставлены широкие полномочия для губернаторов — это создает основу для того, чтобы Кремль мог "спустить" решение проблем войны на региональные власти.

Также Путин оставил себе путь к расширению деклараций о "военном положении", отметив, что "в случае необходимости в период действия военного положения могут быть применены иные меры" — такая формулировка оставляет широкое пространство для расширение власти в будущем.

19 октября Путин подписал указ о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.

У Зеленского заявили, что принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будут трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления, независимо от того, как это называют в РФ.

В МИД заявили, что указ Путина ничтожен и это новый этап российского террора.

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Дмитро Гриниченко

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