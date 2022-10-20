UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин объявил "военное положение" для мобилизации и внутренних ограничений в России — ISW

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 08:23
Путин объявил
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины для проведения мобилизации и усиления внутренних ограничений в РФ. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики считают, что "военное положение" Путина — это "юридический театр", чтобы создать основу для будущей мобилизации и внутренних ограничений. 

Отмечается, что диктатор не объявлял военное положение в регионах России, а вместо этого поручил создать правовую базу, которая необходима для проведения мобилизации в РФ. 

В указе Путина о "военном положении" не прописаны немедленные дальнейшие действия в условиях нового режима, но предоставлены широкие полномочия для губернаторов — это создает основу для того, чтобы Кремль мог "спустить" решение проблем войны на региональные власти. 

Также Путин оставил себе путь к расширению деклараций о "военном положении", отметив, что "в случае необходимости в период действия военного положения могут быть применены иные меры" — такая формулировка оставляет широкое пространство для расширение власти в будущем. 

  • 19 октября Путин подписал указ о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.
  • У Зеленского заявили, что принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будут трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления, независимо от того, как это называют в РФ.
  • В МИД заявили, что указ Путина ничтожен и это новый этап российского террора.

Читайте также: Данилов: "Военным положением" Путин хочет изменить этнический состав на захваченных землях

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война владимир путин временно оккупированные территории мобилизация в россии isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 