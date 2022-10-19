Путин объявил "военное положение" на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин незаконно объявил "военное положение" на оккупированных территориях Украины. Об этом он заявил в обращении к Совбезу РФ.

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В опубликованном росСМИ указе Путина говорится, что "военное положение" вводится на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.

Правительство РФ должно в трехдневный срок определить меры, которые будут применяться при "военном положении" на оккупированных территориях.

В российском законе о военном положении есть 19 пунктов мер, которые могут применяться. Среди них есть установление особого режима въезда, изъятие имущества у населения, привлечение местных к работам для нужд военных и ряд других положений. Какие именно меры установит правительство РФ – пока неизвестно.

В законе также есть пункты об "эвакуации объектов хозяйственного, социального и культурного значения" и отселении жителей. Россия уже под этими лозунгами незаконно вывозит культурное наследие в оккупированный Крым и пытается устроить незаконную депортацию населения правобережной Херсонщины.

Для Украины не имеет значения, как Россия будет называть полномасштабную войн – "специальной военной операцией" или "военным положением", говорит LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Для нас принципиально одно: возвращение оккупированных территорий. Над этим и работают ВСУ", – сказал он.

Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи при "военном положении" будут трактоваться как преступление и в Украине, и международным правом, добавил он.

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Марко Сировой

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