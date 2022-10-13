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Байден о голосовании в ООН: 143 страны встали на сторону свободы и лишь четыре – за Россию

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 08:47
Байден о голосовании в ООН: 143 страны встали на сторону свободы и лишь четыре – за Россию - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Только четыре страны поддержали Россию в ходе голосования на Генассамблее ООН резолюции, осуждающей незаконную попытку аннексии украинских территорий. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.

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Незаконную попытку аннексии осудили подавляющее большинство стран мира, отметил Байден. Это большие и малые страны, представители разных идеологий и правительств, которые стали на защиту устава ООН.

"143 страны выступили на стороне свободы, суверенитета и территориальной целостности – даже больше, чем 141 государство, которые проголосовали в марте за безоговорочное осуждение войны РФ против Украины. Только четыре страны встали на сторону России – Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия", – сказал Байден.

Ставки на войне в Украине – очень высоки, отметил президент США. И мир посылает сигнал: Россия не может стереть с карты суверенное государство, не может захватить территорию другой страны, а Украина имеет те же права, что и любая другая суверенная страна.

"Она должна иметь возможность выбирать свое будущее, а ее народ должен иметь возможность мирно жить в пределах своих международно признанных границ", – сказал Байден.

Голосование показало, что мир как никогда сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответственности за ее нарушения, подытожил Байден.

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Марко Сировой
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ООН аннексия джо байден генассамблея
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